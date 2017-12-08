Порошенко похвалил оперативное принятия бюджета Украины

Украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook отметил скорость принятия Верховной Радой бюджета страны на 2018 год.

«Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала», — написал он.

Порошенко также выразил уверенность, что «страна развивается, что уже видно по дорогам». Украинский президент сообщил, что в будущем году стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины. Порошенко заявил, что в 2018 году расходы на оборону увеличены на четверть.