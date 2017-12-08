08 декабря 2017, 11:28
Депутаты отказались вводить платный въезд в города
Госдума во втором чтении приняла поправки, которые не позволят вводить платный въезд в города. Трансляция заседания идет на сайте нижней палаты.
Всего за документ проголосовали 313 депутатов, против высказались 95.
Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов, положение, предусматривающее платный въезд в города, убрали после большого количества негативных отзывов избирателей.
В документе при этом сохранилось положение о том, что парковки общего доступа можно организовывать в том числе внутри дворов по согласованию с жильцами.
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