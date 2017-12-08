Депутаты отказались вводить платный въезд в города

Госдума во втором чтении приняла поправки, которые не позволят вводить платный въезд в города. Трансляция заседания идет на сайте нижней палаты.

Всего за документ проголосовали 313 депутатов, против высказались 95.

Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов, положение, предусматривающее платный въезд в города, убрали после большого количества негативных отзывов избирателей.

В документе при этом сохранилось положение о том, что парковки общего доступа можно организовывать в том числе внутри дворов по согласованию с жильцами.