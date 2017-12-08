ГП назвала процент ущерба от коррупции в России

В этом году установленный ущерб от коррупции в России превысил 26 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры России Александра Русецкого.

«Доля ущерба от коррупционных преступлений из года в год составляет примерно десятую часть от суммы ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России», - сказал он.

Как отметил Русецкий, в этом году добровольно погашенный ущерб составил порядка 3 млрд рублей, а также приняты меры по обеспечению взыскания на сумму почти 14 млрд рублей.

Как отметил глава ведомства Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту», за три года ущерб от коррупции составил более 148 млрд рублей.

По его данным, приняты меры по обеспечению взыскания ущерба на сумму более 78 млрд рублей.