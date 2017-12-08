МВФ поддержал борьбу с коррупцией на Украине

Глава Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает пресс-служба президента.

Участники беседы обсудили учреждение Антикоррупционного суда в Киеве, который будет создан по инициативе украинского лидера, и обеспечение эффективной деятельности нового института.

Порошенко и Лагард предложили политическим силам Украины объединиться в поддержке законопроекта об Антикоррупционном суде и рассмотреть его в Верховной Раде до конца текущего года.

Украинский лидер проинформировал Кристин Лагард о прогрессивных реформах в стране, она, в свою очередь, заявила о всемерной поддержке МВФ усилий Киева в вопросе борьбы с коррупцией.