Telegram подал в Верховный суд иск против приказа ФСБ

Администрация мессенджера Telegram подала в Верховный суд России исковое заявление с просьбой признать недействительным приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, в соответствии с которым ведомству должны передаваться ключи для расшифровки пользовательской переписки, передает «Интерфакс».

«Мы просим суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 "Об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети "Интернет" в ФСБ РФ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей интернета», – пояснил представляющий интересы Telegram адвокат международной правозащитной группы Агора Рамиль Ахметгалиев.

По его словам, в приказе ФСБ содержатся «существенные нарушения» – например, он нарушает тайну частной переписки, контролировать содержание которой по российскому законодательству разрешается лишь с санкции суда в рамках расследования уголовных дел по статьям о преступлениях средней тяжести и тяжким.