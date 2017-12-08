ЕС сообщил о прогрессе в переговорах по Brexit

На переговорах с Евросоюзом по Brexit сторонам удалось достигнуть прогресса по основным обсуждаемым темам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Великобритании и ЕС.

Речь идет о взаимной защите прав граждан, вопросах по ирландкой границе и «отступных» за выход из ЕС.

«Общей целью соглашения о выходе Британии из ЕС в том, что касается взаимной защиты граждан ЕС и Великобритании, является сохранение прав, полученных в рамках ЕС и в результате сделанного людьми жизненного выбора», — сказано в докладе.

Стороны договорились сохранить максимально свободную границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Тем более, что Великобритания намерена сохранить уже действующие правила свободного рынка и таможенного союза, хорошо зарекомендовавшие себя в деле сотрудничества региона и автономии.

Сумма «отступных» пока не называлась, но стороны смогли договориться о методике ее расчета.

4 декабря глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания и Евросоюз не смогли окончательно договориться по выходу королевства из ЕС. Он констатировал, что ему не удалось прийти к единому мнению с премьер-министром Британии Терезой Мэй по ряду важных вопросов.