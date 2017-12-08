СМИ назвали дату возможного решения о возобновлении полетов в Египет

На переговорах, которые президент РФ Владимир Путин проведет со своим египетским коллегой Абдулом-Фаттахом ас-Сиси 11 декабря в рамках своего визита в Каир, одной из тем обсуждения станет возобновление авиасообщения между двумя странами, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Соответствующая договоренность может быть достигнута тогда же, утверждают источники издания, близкие к МИД и Минтрансу России. По словам последнего, аэропорт Каира готов принимать и отправлять самолеты с россиянами, выполнив все требования к уровню обеспечения безопасности, предъявленные Москвой.

По словам источника в Минтрансе, «механика процесса запуска рейсов» – в частности, получение авиакомпаниями слотов и организация продажи билетов – займет буквально два-три дня. Соответственно, авиаперелеты между Россией и Египтом (правда, именно в Каир, а не курортные города) могут возобновиться еще до новогодних каникул.

Другой близкий к министерству транспорта РФ источник рассказывает, что глава этого ведомства Максим Соколов тоже полетит в Египет 11 декабря.

Напомним, о дате визита Путина в Каир стало известно накануне. Официально заявлено, что на переговорах российского и египетского президентов будут обсуждаться «вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах», а также обеспечения стабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Напомним, авиасообщение между РФ и Египтом прекратилось после 31 октября 2015 года, когда вылетевший из аэропорта Шарм-эль-Шейха самолет авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в воздухе. Инцидент, жертвами которого стали 217 пассажиров и семеро членов экипажа, был признан терактом.

Россия обвинила египетские власти в неспособности обеспечить должный уровень безопасности аэропортов и в качестве условия возобновления авиасообщения потребовала существенных изменений в транспортной инфраструктуре. С 2016 года российские ведомственные эксперты начали проводить инспекции, проверяя уровень соблюдения требований, но всякий раз делали определенные замечания.

До приостановки авиасообщения Египет был для российских туристов одним из самых популярных направлений зимнего отдыха. В 2014 году там побывали около 2,2 млн граждан РФ.