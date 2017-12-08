За ночь биткоин вырос и упал на 2 тысячи долларов

В ночь на 8 декабря курс биткоина продемонстрировал резкое падение после быстрого роста.

На торгах днем 7 декабря за криптовалюту давали около 15 тысяч долларов, однако к 5:00 мск курс ее вырос до 17 тысяч. В последующие три часа биткоин подешевел на 2 тысячи долларов.

Таким образом, к 9:00 утра криптовалюта снова стала стоить около 15 тысяч долларов.

Отметим, что одновременно вторая по популярности криптовалюта Ethereum начала терять в цене, подешевев за четыре дня на 50 долларов. Сейчас она стоит около 430 долларов.