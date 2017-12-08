Главный исполнительный директор Всемирного банка и ведущие мировые политики примут участие в Гайдаровском форуме в РАНХиГС

С 16 по 18 января 2018 г. в РАНХиГС пройдет Гайдаровский форум, участие в котором примут государственные деятели Джулиано Амато и Херман ван Ромпёй, а также экономический эксперт Кристалина Георгиева.

Гайдаровский форум по традиции станет площадкой для встречи ключевых участников мирового политического и экономического процесса. Соберутся ученые, политики, бизнесмены. Они обсудят тему: «Россия и мир: цели и ценности». Организаторы – РАНХиГС, Институт Гайдара, Ассоциация инновационных регионов России.

Джулиано Амато – известный итальянский государственный деятель, член Конституционного суда Италии; член Совета директоров Европейской организации публичного права, а также премьер-министр Италии (1992-1993, 2000-2001). В 1987-1988 гг. он был заместителем премьер-министра, в 1987-1989 гг. – министром финансов. В 1994-1997 гг. Джулиано Амато руководил антимонопольным комитетом, а в 1998 г. вошел в правительство Массимо Д`Алемы, став в нем министром институциональных реформ, а затем с 1999 по 2000 г. был избран министром финансов. В 2000-2001 гг. вновь занимал должность председателя Совета Министров, проводя реформы, направленные на повышение конкурентоспособности экономики и усиление социальной защиты. Также в 2001-2006 гг. г-н Амато был членом Сената от Тосканы. В 2006 г. он был вновь избран в Палату депутатов и стал министром внутренних дел в правительстве Романо Проди.

Действующий главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева занимала различные должности в системе Всемирного банка. Она начала свою работу во Всемирном банке в 1993 г. в качестве экономиста-эколога. Позже, в 2004 г. была назначена на пост директора и постоянного представителя Всемирного банка в Российской Федерации и работала в Москве. Впоследствии она заняла пост директора, ответственного за стратегию, политику и операции кредитования Всемирного банка в области окружающей среды.

В период с 2007 по 2008 г. Кристалина Георгиева занимала пост директора по вопросам устойчивого развития и отвечала за политику и операции кредитования в области инфраструктуры, городского планирования и развития, сельского хозяйства, защиты окружающей среды и социального развития, включая оказание поддержки уязвимым и охваченным конфликтами странам.

Затем, с 2008 по 2010 г. она работал в должности вице-президента и корпоративного секретаря и выступала посредником между высшим руководством Группы Всемирного банка, Советом исполнительных директоров и странами-акционерами. С 2010 г. Кристалина Георгиева участвовала в формировании повестки Европейского Союза. Первоначально она работала в качестве Еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному реагированию. Занимая пост вице-президента Еврокомиссии по бюджету и кадровым вопросам, г-жа Георгиева отвечала за бюджет Евросоюза и деятельность сотрудников структур ЕС в разных странах мира. Кристалина Георгиева официально вступила в свою текущую должность главного исполнительного директора Всемирного банка 2 января 2017 г.

Одним из участников Гайдаровского форума 2018 выступит Херман Ван Ромпёй, президент Европейского центра политики, президент Европейского Совета (2009–2014 гг.), премьер-министр Бельгии (2008–2009 гг.). За свою карьеру эксперт занимал множество разных политических должностей. С 1975 по 1978 г. он был советником премьер-министра Бельгии, после чего два года проработал советником министра финансов до 1980 г. С 1988 г. – государственный секретарь финансов и малого бизнеса, в этом году г-н Ван Ромпёй также стал сенатором Парламенте Бельгии до 1995 г. В период с 1993 по 1999 г. являлся заместителем премьер-министра и министра бюджета. В 2007 г. Херман Ван Ромпёй был назначен королевским аналитиком и королевским мировым посредником. На протяжении 2008-2009 являлся премьер-министром Бельгии, а с 2009 по 2014 г. – первым постоянным председателем Европейского совета.

Херман Ван Ромпёй является профессором университетов Лёвена и Лувена, Колледжа Европы в Брюсселе и Института политических исследований в Париже, президентом Европейского центра политики. Он выступает автором книг «Европа во время шторма», «На переломе эпох», «Надежды после 1984 года», «Христианство. Современная идея», «Обновление мыслей и сердца. Полемический взгляд» и др. В число его наград входит Нобелевской премии мира, премии Карла Великого, премии Бенилюкс-Европа, золотой медали Фонда Жана Моне, премии Микеля де Джанни и др.