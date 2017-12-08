Три российских телеканала вступили в переговоры о трансляции ОИ-2018

Российские федеральные телеканалы все же ведут переговоры о трансляции Олимпиады-2018, от участия в которой Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную РФ.

Как передает РБК со ссылкой на Петра Маконенко – владельца обладающей правами на телетрансляцию компании «Телеспорт», – переговоры идут и с ВГТРК, хотя она ранее заявила об отказе транслировать Игры, если на них не будет российской сборной.

Возможность показа Олимпиады также рассматривают Первый канал, входящая в ВГТРК «Россия 1» и «Матч ТВ». По словам Мамоненко, теперь речь идет о трансляции Игр в том случае, если российские спортсмены поедут в южнокорейский Пхенчхан выступать под нейтральным флагом (такое разрешение дали им МОК и – со своей стороны – президент РФ Владимир Путин).

«Все еще будет зависеть от того, сколько спортсменов поедет и в каких видах спорта они будут принимать участие», — цитирует РБК слова своего источника с одного из федеральных телеканалов.

По данным издания, окончательное решение руководители телеканалов примут не раньше 12 декабря – тогда Олимпийский комитет России (ОКР), исключенный решением МОК из олимпийского движения, определится по вопросу о поездке российских спортсменов в Южную Корею под нейтральным флагом.

Ранее о возможном отказе от трансляции Олимпиады на федеральном ТВ писали «Ведомости» – это было еще в середине ноября, когда совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).