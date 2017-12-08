В Госдуме осудили недопуск российских спортсменов на Олимпиаду

В Госдуме принято заявление по недопуску российских спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Об этом сообщает РБК.

За документ, в котором осуждается и называется необоснованным решение Международного олимпийского комитета (МОК), проголосовали 409 депутатов.

«Депутаты Государственной думы считают принятое Исполнительным комитетом Международного Олимпийского комитета решение необоснованным, нарушающим права российских спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использованию допинга в российском спорте», — говорится в заявлении нижней палаты.

Парламентарии предложили прекратить голословные обвинения в адрес российских спортсменов.

В ходе обсуждения заявления глава думского комитета по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил атлетам самим решать, ехать им или нет на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой заявил, что российские спортсмены должны бойкотировать игры, так как выступления без флага и гимна России являются «унижением», но подчеркнул, что никто не будет осуждать тех, кто решил принять в них участие.

Вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что тот, кто призывает игнорировать Олимпиаду, пытается вбить клин между нашими спортсменами.

«Тот кто призывает к бойкоту, должны понимать, что это вычеркнет нас из олимпийского спорта на долгие годы. Этого и добиваются наши политические противники. Этого мы назло нашим врагам не должны сделать!» — подчеркнул он.