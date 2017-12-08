Путин рассказал о своей хорошей форме

Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками завода «Ямал СПГ» ответил на вопрос о том, как ему удается оставаться в хорошей форме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все можно, только в меру. Да, и движение нужно постоянное», — заявил президент.

Кроме того, Путин рассказал, что у него не всегда получается соблюдать религиозные посты.

«Воины и те, кто в дороге, могут не соблюдать, а я почти всегда в дороге и все-таки верховный главнокомандующий. Поэтому не всегда получается», — пояснил он.

Наконец, Путин ответил на вопрос о том, что он читает в дороге при просьбе от одного из сотрудников посоветовать ему книгу.

«Хотите, я вам дам то, что я читал сегодня в пути? Я думаю, вы через две минуты заснете. Меня тоже, как начинаю читать, все время клонит ко сну, но надо читать. Вот сейчас я читал справки, хотя я все знаю вроде, но все равно читал», — сказал он.