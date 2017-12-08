Путин уволил генерала МВД Гришина

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности генерала МВД Петра Гришина. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Напомним, 7 декабря начальник Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенант Петр Гришин был отправлен под арест до 5 февраля 2018 года. Ему и его заместителю полковнику Олегу Мазуру вменяется хищении более 90 млн рублей при закурках медицинского оборудования.