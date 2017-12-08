Полиция задержала облившего экспонат посетителя выставки Стерджеса

Московская полиция задержала посетителя открывшейся сегодня фотовыставки «Без смущения 2.0» в Центре фотографии имени братьев Люмьер, передает «Интерфакс». Мужчина облил одну из фотографий американского художника Джока Стерджеса «неизвестной резко пахнущей жидкостью», неожиданно выплеснув ее из принесенной с собой емкости.

В этой емкости находилась моча, утверждает RTVI со ссылкой на очевидцев из числа других посетителей выставки. Издание опубликовало видеозапись, на которой запечатлен обливший экспонат мужчина. Отмечается, что он явился в Центр фотографии имени братьев Люмьер «в женской одежде».

Его сразу же задержала охрана выставочного центра, вызвавшая после этого полицию. Из выставочного зала вывели всех остальных посетителей. «В центр едут сотрудники Следственного комитета», – передает RTVI.

Выставка неслучайно называется «Без смущения 2.0» – ее удалось открыть лишь со второй попытки, да и то, как сегодня выяснилось, не без эксцессов. Первую попытку Центр фотографии имени братьев Люмьер предпринял в сентябре прошлого года, но на открытие явились активисты движения «Офицеры России» и заблокировали здание, а Александр Петрунько из движения SERB облил снимки мочой.

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова и сенатор Елена Мизулина обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить выставку на предмет детской порнографии (Стерджес в числе прочего снимает обнаженную натуру). Проверку проводила экспертная комиссия, собранная Следственным комитетом. Через год после вынужденного закрытия выставки она объявила, что признаков детской порнографии в работах американского фотохудожника не выявлено, и их следует считать «художественной ценностью».