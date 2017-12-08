Инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 2000%

Конгресс Венесуэлы подготовил доклад, согласно данным которого потребительские цены выросли на 1369%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Авторы доклада отмечают, что только за ноябрь цены повысились на 56,7%, и к концу года они ожидают инфляции в 2000%.

«Больше голода и страданий ждут нашу уже и без того надломленную нацию», — заявил оппозиционный депутат Анхель Альварадо, выступая с докладом на заседании парламента.

Кризис в Венесуэле начался после падения стоимости нефти в 2014 году. Президент Страны Николая Мадуро обвинил в нехватке продуктов первой необходимости и лекарств бизнесменов, которые искусственно раздувают цены.

После того, как в 2016 году инфляция достигла 240%, центробанк Венесуэлы отказался публиковать сведения о росте цен. Эту обязанность на себя взял конгресс, в большинстве своем оппозиционный.

Эксперты утверждают, что, как минимум, еще три года инфляция в Венесуэле будет составлять трехзначную цифру.