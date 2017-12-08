Дело экс-главы «Роснано» вернулось из суда в прокуратуру

Прокуратура получила назад уголовное дело экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова. Такое решение принял Черемушкинский суд Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Меламеда – Руслана Кожуру.

«Сегодня суд по собственной инициативе вынес постановление о возвращении в прокуратуру уголовного дела в отношении Меламеда и Понурова в связи с противоречиями», – пояснил защитник, добавив что экс-глава «Роснано» продолжает, как и ранее, оставаться под домашним арестом.

Напомним, фигурантов обвиняют в растрате свыше 226 млн рублей, причем обвинение в ее организации предъявлено Меламеду. Следствие полагает, что он, приняв на работу в «Роснано» «подконтрольных ему» финдиректора Святослава Понурова и Андрея Малышева, добился привлечени к работе своей фирмы «Алемар», в консультационных услугах которой госкорпорация на самом деле не нуждалась.

Понуров, по данным следствия, вступил в сговор с Меламедом и воспользовался своим положением председателя тендерного комитета, чтобы обеспечить «Алемару» победу на конкурсе, и разработал проект договора об оказании советнических услуг. Малышев этот документ впоследствии подписал.

«Алемар», совладельцем которого является Меламед, в рамках контракта получил от «Роснано» более 220 млн рублей с февраля по июль 2009 года, но, как утверждают в Следственном комитете России, предусмотренную договором работу не выполнил и «с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации».