Правительство РФ сократило квоту на приезжих на 2018 год

Кабинет министров счел необходимым сократить на 20% количество мигрантов в России до 140 тысяч человек. Причиной указываются изменившиеся потребности экономики.

В сообщении правительства говорится, что из этих 140 тысяч человек 94,8% должны быть квалифицированными рабочими.

«Распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу», — отметило правительство.

Первый заместитель главы МВД Александр Гороховой сообщил РБК, что в настоящее время на территории России проживает 2,6 млн мигрантов. Постепенно их доля сокращается, двум миллионам человек въезд в страну уже запрещен.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла о 3,4 млн приезжих, которые находятся в России более 90 суток, но документов не оформляют.