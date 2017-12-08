В США заявили о «военных решениях» при нарушении Россией договора РСМД

Замгоссекретаря США Томас Шеннон рассказал, что США начали изучать «военные решения» на тот случай, если Россия нарушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

«США начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения договора о РСМД обеспечили бы защиту США и наших союзников и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет», — пояснил Шеннон.

Между тем замглавы МИД России Сергей Рябков в коментарии «Коммерсанту» ответил, что считает обвинения США в адрес России «ущербными».

«Мы изложили американцам, в чем мы видим ущербность их позиции в части, касающейся претензии к российской стороне, и мы все-таки рассчитываем на более конструктивное и заинтересованное в результате отношение к тем вопросам, которые мы настойчиво ставим», — пояснил дипломат.