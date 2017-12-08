Один из крупнейших производителей свинины в РФ сообщил об африканской чуме

На принадлежащей «Мираторгу» откормочной площадке «Ивица-2» в Корочанском районе Белгородской области выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС), передает РБК со ссылкой на сообщение компании. Диагноз поставила ее собственная лаборатория.

«Африканская чума свиней распространена исключительно среди животных и не представляет опасности для человека», — напомнили в «Мираторге». Если диагноз в ближайшее время будет установлен окончательно, весь скот на откормочной площадке – а это 24 тыс. голов – придется уничтожить.

Информацию о заболевании подтвердила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

По словам президента «Мираторга» Виктора Линника, в РФ по сути отсутствует «система контроля за соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах, перемещением животных и потенциально зараженной продукции», потому «ситуация с распространением африканской чумы свиней в России тяжелая, и вспышки заболевания на площадках индустриальных производителей — вопрос времени».

На «Ивице-2» введен карантин и создан оперативный штаб для поиска источника заражения и ликвидации его последствий. Этот штаб, заверили в «Мираторге», координирует свою работу с Россельхознадзором и другими органами власти. Кроме того, компания передала данные о заражении страховщикам, с которыми ранее заключала договоры, и уже приступила к оценке потенциального ущерба.

Линник предупредил, что меры по урегулированию ситуации необходимо принимать на региональном и даже федеральном уровне – причем незамедлительно и жестко. «Под угрозой вся отрасль свиноводства, а значит, и продовольственная безопасность страны», – считает глава «Мираторга», напоминая, что «вопрос с депопуляцией дикого кабана, разносчика африканской чумы свиней, не решается на протяжении десяти лет».

«Мираторг» является одним из крупнейших в стране производителей мяса, в том числе свинины (11,5% от общего объема промышленного производства).