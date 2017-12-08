В Польше назначен новый премьер

Президент Польши Анджей Дуда назначил новым премьером страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщается в официальном твиттере администрации президента страны.

«Назначаю вас своим премьер-министром. Я буду не только держать за вас кулаки, но и в любой момент я открыт для сотрудничества», — заявил Дуда.

Ранее правительство Польши, которое возглавлял Беата Шидло, ушло в отставку, сообщает РИА Новости.

Шидло по поручению президента будет руководить кабмином до формирования нового правительства.

Стоит отметить, что кандидатура Муравецкого была выдвинута самим президентом.