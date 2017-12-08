Суд объяснил свой отказ рассматривать иск Рашкина к Мутко

Исковому заявлению депутата Государственной думы Валерия Рашкина с требованием уволить вице-премьера РФ Виталия Мутко и обязать его извиниться перед россиянами за ситуацию с Олимпиадой-2018 не дали ход: Савеловский районный суд Москвы отказался принять его к рассмотрению, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Вопрос об отставке Мутко, его соответствии должности находится в ведении президента и не может быть разрешен судом в порядке гражданского судопроизводства», – пояснили в пресс-службе.

Что касается второго требования, выдвинутого Рашкиным, – обязать Мутко извиниться перед российскими гражданами, то оно, как уточнили в Савеловском суде, «направлено в защиту прав, свобод и законных интересов третьих лиц». В таком случае третьи лица должны предоставить истцу право выдвигать от их имени какие-либо требования, а Рашкину россияне такого права не давали.

Теперь у депутата, согласно законодательству РФ, есть 15 дней на то, чтобы обжаловать решение Савеловского суда Москвы.

Напомним, сегодня Госдума приняла заявление, прокомментировав недопуск российских спортсменов на Олимпиаду, которая состоится этой зимой в южнокорейском Пхенчхане. В документе, который поддержали 409 депутатов, говорится, что исполком МОК нарушил права спортсменов, приняв «необоснованное» и «не отражающее реального положения дел в сфере противодействия использованию допинга в российском спорте решение».

Вице-спикер ГД Петр Толстой призвал олимпийцев, которым разрешат участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом, бойкотировать Игры.