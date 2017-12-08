ФАС раскрыла сговор с участием крупного подрядчика программы «Моя улица»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что сотрудникам ее московского управления удалось раскрыть картельный сговор между поставщиками услуг по архитектурно-художественному освещению столичных зданий, улиц и развязок на МКАД.

Речь идет о двух компаниях – «Агентстве развития перспективных технологий» (АРПТ) и «Орбита Сервис», говорится в пресс-релизе на сайте московского УФАС. По данным ведомства, эти организации с середины по конец прошлого года участвовали в четырех торгах.

Благодаря картельному сговору, как считают в ФАС, участники торгов смогли добиться выгодных для себя цен – всего на 1-5% ниже верхней планки.

Так, общая начальная (максимальная) цена контрактов по всем четырем тендерам составляла 625,9 млн рублей, а АРПТ в результате «конкуренции» с «Орбита Сервис» заключила контракты на сумму 615,5 млн рублей.

По данным «Медузы», это были торги на оказание услуг по обеспечению архитектурной подсветки зданий возле памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, на Таганской площади, а также двух развязок МКАД с Каширским и Новорижским шоссе.

«Орбита Сервис» до сентября называлась «Прайм Сервис», ее владельцу Александру Пирогову принадлежит также ООО «Техноконцепт», в этом году выигравшее тендеры по благоустройству двух участков Садового кольца в рамках программы «Моя улица» – почти на 2,7 млрд рублей.