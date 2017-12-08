СМИ назвали имя разыскиваемого по делу о сбитом «Боинге» генерала из РФ

Главный инспектор Центрального военного округа, генерал-полковник Николай Ткачев, скорее всего, является разыскиваемым Совместной следственной группой фигурантом дел о сбитом на Украине «Боинге» с позывным «Дельфин». Об этом при совместном расследовании заявили группа Bellingcat и The Insider.

На опубликованных для поиска свидетелей следствием записях к «Дельфину» обращаются как к Николаю Федоровичу. Согласно информации из открытых источников, Ткачев является единственным среди ныне живущих российских генералов с подобными именем и отчеством.

Корреспондент The Insider предложил генералу интервью о Суворовском училище, целью которого было сравнить голос Ткачева с голосом «Дельфина». Впоследствии издание извинилось перед генералом.

По результатам интервью было проведено две независимых экспертизы голосов в США и Литве,и в обоих случаях эксперты назвали вероятность совпадения очень высокой.

Между тем Ткачев утверждает, что после возвращения из Сирии в статусе главного военного советника в 2012 году он «из Екатеринбурга никуда не выезжал».