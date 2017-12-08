Танцовщик подтвердил контроль Серебренниковым репетиций «Нуреева»

Исполнитель заглавной партии в балете «Нуреев» Владислав Лантратов заявил ТАСС, что находящийся под домашним арестом Кирилл Серебрянников «не выходил из процесса».

«Серебренников контролировал ход репетиций, он не выходил из процесса. Мы знали, что он корректировал репетиции», — сказал танцовщик.

Лантратов на брифинге подтвердил, что репетиции проходили под контролем режиссера и автора либретто Кирилла Серебрянникова, но отказался раскрыть секрет, как это происходило.

Премьер спектакля «Нуреев» состоится 9 декабря.