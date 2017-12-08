ЦБ допустил прибавку к докапитализации «Открытия» в новом году

Пресс-служба Центробанка сообщила о возможной дополнительной докапитализации банка «Открытие» в 2018 году – в зависимости от того, какой сценарий завершения санации банка «Траст» выберет финансовый регулятор.

Также решение будет приниматься исходя из итогов «работы с отдельными активами, сформировавшимися на балансе банка и участников группы до начала осуществления Банком России мер по повышению финансовой устойчивости», передает «Интерфакс».

О планах докапитализовать «Открытие», проходящее процесс санации, на рекордные 456,2 млрд рублей Банк России объявил накануне. Из указанной суммы «существенная часть» пойдет на то, чтобы закрыть образовавшуюся в капитале кредитной организации «дыру» размером в 189,1 млрд рублей. Еще часть – 42,2 млрд рублей – потратят на финансовую помощь «Росгосстраху», а негосударственные пенсионные фонды получат 42,9 млрд рублей.

Из суммы, которая запланирована на докапитализацию «Открытия», также выделят 182 млрд рублей, из которых собираются сформировать «новый капитал» банка.

При этом оценка активов «Открытия», как признают в ЦБ РФ, требует уточнения, причем в некоторых случаях оно может привести к повышению.

«Детальную картину событий, приведших к финансовому краху банка при его прежних собственниках, можно будет восстановить, по-видимому, после полного завершения его финансового оздоровления к концу 2018 года», – заявили в пресс-службе регулятора.