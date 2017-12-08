Папа Римский призвал заменить сомнительную фразу в «Отче наш»

Глава Римской католической церкви – папа Римский Франциск – выступил за изменение текста молитвы «Отче наш». По словам понтифика, в английском переводе и на ряде других языков смысл молитвенного текста передается неверно, пишет британская газета Daily Mail.

«Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение», – пояснил глава РКЦ (цитата по РИА Новости). Речь идет о фразе, которая на определенных языках создает у молящегося впечатление, будто «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».

Папа Римский отметил, что французы уже внесли коррективы в текст «Отче наш», заменив спорный фрагмент на обращенный к Богу призыв – «Не позволь нам поддаться искушению». Эта формулировка, пояснил понтифик, в полной мере отражает, что вина в искушении возлагается на самого человека, а не на Бога.

Молитва «Отче наш» – одна из самых известных. Евангелие гласит, что именно ее Иисус Христос прочел своим ученикам, когда те попросили его научить их молиться. Текст на языке оригинала утрачен, а самый древний из дошедших до нас вариантов написан на древнегреческом койне. Прихожане Русской православной церкви читают «Отче наш» на церковнославянском языке, с формулировкой «и не введи нас во искушение».