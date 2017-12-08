Палестина отказала во встрече вице-президенту США

Представителя палестинского правящего движения ФАТХ Джебриль Раджуб сообщил агентству Reuters, что власти страны отказались принять вице-президента СГА Майкла Пенса.

Этот шаг был предпринят в знак протеста против признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства.

«Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля», — заявил он.

Почти сразу после заявления президента США Дональда Трампа о смене сатуса Иерусалима глава политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания призвал палестинцев к восстанию и приказал всем структурным подразделениям готовиться к «отражению любой угрозы».

Армейская пресс-служба Израиля сообщила о столкновениях палестинской молодежи и военных. В результате применения слезоточивого газа, с огнестрельными ранениями и травмами от резиновых пуль в больницы поступили более 50 человек.