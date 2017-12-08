Россельхознадзор попросил СКР проверить PepsiCo на хакерство

Руководство Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) заподозрило компанию PepsiCo в организации хакерской атаки на свои ведомственные компьютеры с целью азвладения инсайдерской информацией.

Соответствующую жалобу служба передала в Следственный комитет России, сообщил РИАНовости заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов.

«Если они второй раз у нас уже сперли служебную бумагу — да, мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру об этом. Потому что это нехорошо — бумаги ограниченного доступа воровать», — цитирует его агентство.

В минувший понедельник Россельхознадзор обвинил PepsiCo в незаконном получении документа, предназначенного для внутреннего служебного пользования и содержащего конфиденциальную информацию. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано заверила, что среди сотрудников была проведена проверка, и доподлинно установлено, что никто из них не отправлял искомую бумагу «вовне».

Тем не менее, как утверждают в Россельхознадзоре, копия служебного документа была продемонстрирована представителем российского подразделения PepsiCo на встрече с сотрудниками федеральной службы.

В PepsiCo подозрения в шпионаже и хакерских атаках опровергли, назвав абсурдными.