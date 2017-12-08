Закон о наказании «телефонных террористов» прошел первое чтение в Думе

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за «телефонный терроризм», внесенный на обсуждение спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным, руководителем думского комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым и главой комитета по безопасности ГД Василием Пискаревым.

Законопроект предполагает внесение поправок в УК и УПК РФ, передает РИА Новости. В соответствии с этими поправками, за «телефонный терроризм» в зависимости от ситуации могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.

Максимальное наказание будет грозить за деяние, совершенное «в целях дестабилизации деятельности органов власти» и повлекшее за собой смерть человека или иные тяжкие последствия. Без последнего обстоятельства речь идет о сроке в 6-8 лет лишения свободы.

Поправки предусматривают наказание в виде лишения свободы на три-пять лет за «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных деяний, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба».

В законопроекте уточняется, что под этими объектами подразумеваются в том числе «организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты социальной инфраструктуры».

Пока в Уголовном кодексе РФ «телефонный терроризм» проходит по статье 207 – о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ужесточением наказания за «минирование» социальных объектов по телефону парламентарии озаботились в связи со шквалом звонков о заложенных в зданиях и на различных объектах бомбах, прокатившимся по стране осенью.