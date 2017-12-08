СМИ сообщили о сокрытии РФ закупок компаний из-за санкций

Правительство может скрыть конкурентные закупки некоторых компаний в связи с возможным расширением санкций США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект соответствующего документа.

В списке могут оказаться 126 компаний. В него вошли практически все крупные оборонные предприятия, десяток частных банков (в том числе группа «Россия», ​Мособлбанк, КБ «Рублев», Темпбанк, крымские ВВБ, Генбанк, РНКБ, Севастопольский морской банк), госструктуры и крупные госкомпании («Газпром», АЛРОСА, «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот»). В списке оказались и поставщики Крымского моста – компания «Гефест-М», Долгопрудненское НПО, Мытищинский машиностроительный завод и ФГУ «Главгосэкспертиза», которое участвовало в согласовании проектов Крымского моста.

Кабмин предлагает перенести на закрытую площадку торги по закупкам этих структур после 15 декабря. С этого момента они будут проводиться как закупки по оборонзаказу на площадке Сбербанка.

Для того, чтобы сделать соответствующие шаги, необходимо, чтобыГосдума приняла этот законопроект.

Стоит отметить, что Белый дом объявит о том, на какие российские организации распространят новые санкции, в феврале 2018 года.