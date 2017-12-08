Крабы научились есть жабрами

Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили, что один из видов крабов способен поглощать питательные вещества из воды через жабры. Ранее подобной способности не отмечалось ни у одного представителя ракообразных.

Речь идет о крабе Carcinus maenas, известном как «европейский зеленый краб» или «европейский береговой краб». Изначально этот вид обитал в северо-восточной части Атлантики и в Балтийском море. Но уже в 1817 году первый его представитель был обнаружен у побережья Новой Англии, а сейчас на атлантическом побережье Америки он встречается от Южной Каролины до Ньюфаундленда. В 1990-х годах он распространился и вдоль тихоокеанского побережья США и Канады. В 2003 году его впервые встретили в Южной Америке, у берегов Патагонии. С середины XIX века он появился и у австралийских берегов. Живет он и на побережье Южной Африки, а единичные случаи его появления отмечены в Бразилии, Панаме, на Гавайях, Мадагаскаре, в Красном море, у побережья Пакистана, на Шри-Ланке и в Мьянме.

Оказывается, что данному виду крабов жабры служат не только для газообмена при дыхании, но и помогают питаться. Через жабры он способен поглощать из воды аминокислоты. Биологи Тамзин Блеветт (Tamzin Blewett) и Грег Госс (Greg Goss) провели эксперимент, взяв жабры девяти крабов и прокачивая через них искусственно приготовленный раствор аминокислоты лейцина. И выяснилось, что жабры способны поглощать ее из воды. Тамзин Блеветт предположила, что данная способность может встречаться и у других видов крабов. По словам Блеветт, вероятно, дополнительный источник питания повышает шансы этих крабов на выживание в трудных условиях прибрежных вод и эстуариев, где питательных веществ бывает недостаточно. Возможно также, что этот механизм помогает им приспособиться к неожиданным изменениям солености, влияющим на содержание воды в организме животного. Поглощение растворенных в воде аминокислот может компенсировать эти изменения.

Итоги исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.