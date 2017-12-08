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08 декабря 2017, 10:40
криминалистика химия

Люминесцентные наночастицы открыли новый этап в истории дактилоскопии

Analytical Chemistry

Новая технология получения отпечатков пальцев, предложенная группой китайских ученых, использует долгоживущие люминесцентные наночастицы. Исследователи говорят, что этот метод обеспечивает более четкое изображение отпечатков, чем стандартные методы, используемые в криминалистике.

Обычно, собирая отпечатки пальцев на месте преступления, криминалисты применяют порошки на основе углерода, органических красителей или флуоресцентных веществ, чтобы выявить следы пальцев рук и ладоней. Выбор реагента зависит от характера и цвета поверхности. Чтобы повысить контрастность отпечатков, исследователи применяют вещества, которые светятся флуоресцируют при попадании на них ультрафиолетового света. Но некоторые поверхности, в том числе металл и пластик, сами флуоресцируют под ультрафиолетом, и это может скрывать детали отпечатка.

Цюань Юань из Уханьского университета и ее коллеги решили устранить помеху. Поскольку поверхность перестает флуоресцировать после того, как ультрафиолетовый свет выключен, они искали материал с длительной люминесценцией, который будет светиться и после окончания ультрафиолетового облучения. Они синтезировали наночастицы на основе соединения цинка и германия (Zn2GeO4), содержащие 1,0% галлия и 0,5% марганца. Поверхность наночастиц была особым образом модифицирована, чтобы они лучше связывались с аминокислотами в отпечатках пальца.

Фото: Analytical Chemistry

При проверке авторы работы наносили пипеткой водный раствор наночастиц на поверхность, где были оставлены отпечатки пальцев. Спустя полчаса жидкость удаляли и промывали участок фосфатным буферным раствором. После того, как на поверхность направляли ультрафиолетовое излучение, она начинала флуоресцировать и забивала свечение отпечатков. Но как только ультрафиолетовый источник отключали, оставалось лишь ярко-зеленое свечение отпечатка, позволяющее четко увидеть все особенности папиллярных линий. Помимо этого новый метод оказался способен выявлять отпечатки, оставленные 60 дней назад, что для традиционного способа было слишком сложной задачей.

Исследование опубликовано в журнале Analytical Chemistry.

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