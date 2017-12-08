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08 декабря 2017, 17:43
Австралия биология палеонтология

Австралийские палеонтологи нашли сумчатого льва – древолаза

Реконструкция Wakaleo schouteni
Реконструкция Wakaleo schouteni
Peter Schouten

Обнаружен новый вид древних сумчатых львов, обитавший в тропических лесах северной Австралии 18 – 29 миллионов лет назад.

Его окаменевшие останки были найдены в знаменитом заповеднике окаменелостей Риверслей (Riversleigh) на северо-западе штата Квинсленд. Вид получил название Wakaleo schouteni в честь художника-анималиста Питера Шутена, известного своими реконструкциями вымерших животных. Род Wakaleo известен с 1967 года, теперь в нем уже четыре вида. Название рода составлено из слова waka, означающего «маленький» на одном из языков аборигенов Австралии, и латинского слова leo «лев». Все представители рода действительно были небольшими, размером примерно с собаку. Вес Wakaleo schouteni, например, вряд ли превышал 22 килограмма. Ближайшими современными родственниками представителей рода Wakaleo, как близких к ним более крупных сумчатых львов Thylacoleo, оказываются вомбаты.

Исследования, которые привели к описанию нового вида, заняли много лет. Еще в 1980-х году волонтер, участвовавший в поисках окаменелостей, заметил несколько костей, выступающих из склона крутого оврага в Риверслее. Палеонтологи обнаружили, что им достались разделенный на две части череп, а также плечевая кость, крестец и несколько костей кисти.

Один из авторов исследования, Анна Гиллеспи (Anna Gillespie) обращает внимание на плечевую кость животного. Ее форма представляет собой нечто среднее между плечевыми костями коалы и кузу – щеткохвостого поссума. А значит, весьма вероятно, что Wakaleo schouteni был способен лазить по деревьям. Другие виды того же периода, останки которых были найдены в этом районе, подтверждают, что тогда вокруг рос густой тропический лес. Возможно, Wakaleo schouteni вел древесный образ жизни и подстерегал свою добычу, сидя на дереве, как это делают современные рыси.

Исследование опубликовал Journal of Systematic Palaeontology.

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