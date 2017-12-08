В Подмосковье жертвами пожара в магазине стали трое

В подмосковном Раменском в магазине вспыхнул огонь, жертвами пожара стали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

При пожаре удалось эвакуировать 10 человек, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Как отметили в региональном главе МЧС, пожар произошел в магазине по адресу: улица Советская, д.16.

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, тушение пожара продолжается.