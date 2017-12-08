Рейтинг популярности Трампа достиг минимума

Согласно данным американского исследовательского центра Pew Research Center, политику президента США Дональда Трампа поддерживают всего 32% участников опроса.

Это минимальное значение со дня его инаугурации 20 января 2016 года. С действиями Трампа не согласны 63% опрошенных американцев.

В октябре социологическая служба Gallup выяснила, что только 33% респондентов согласны с его политикой. Отмечалось также, что рейтинг предыдущего президента США Барака Обамы никогда не опускался ниже 38%.

В опросе Pew Research Center приняли участие 1,5 тысяч американцев. Он проводился с 29 ноября по 4 декабря.