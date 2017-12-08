Комиссия назвала возможный источник загрязнившего воздух рутения-106

Радиоактивный изотоп рутений-106, следы которого обнаружились в России и некоторых европейских странах, мог появиться в результате сгорания спутника в атмосфере, передает ТАСС со ссылкой на материалы проверки межведомственной комиссии по факту выброса.

Речь идет о сгорании искусственного спутника или его фрагмента, «на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью», указано в документе.

Челябинское предприятие Росатома «Маяк», которое подозревали в загрязнении окружающей среды рутением-16, оказалось ни при чем: к такому выводу пришла обследовавшая его межведомственная комиссия на основе измерения контрольных проб, пишет «Газета.Ru». В числе прочего изучались анализы 250 сотрудников предприятия, которые проходили радиационный контроль в октябре и ноябре нынешнего года.

Представители комиссии также заверили, что в работе системы радиационного мониторинга «Маяка» нет никаких нарушений.

Напомним, о повышенном содержании в воздухе рутения-106 сообщило ведомство ФРГ по защите от радиации (BfS), по данным которого, загрязнение имело место в период с 29 сентября по 3 октября. Немецкие эксперты заверили, что причиной присутствия рутения-106 в воздухе не могла стать авария на какой-либо АЭС. Однако именно они выдвинули гипотезу о том, что источником загрязнения, вероятнее всего, явилось какое-то предприятие на Южном Урале. Как отмечалось в отчете специалистов, уровень радиации был незначительным и не угрожал здоровью населения.

О превышении содержания радиоизотопа рутения в пробах с пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области в период с 25 сентября по 1 октября также сообщал Росгидромет.