СМИ узнали о возможном возвращении налога с продаж

В кабмине обсуждают возможность возвращения налога с продаж вместо планируемого к введению с 2018 года налога на движимое имущество компаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в правительственных кругах. В любом случае принимать решение на этот счет будет уже следующий состав правительства.

Не вводить налог на движимое имущество активно просят представители бизнеса. Один из альтернативных вариантов, рассматриваемых в правительстве, предполагает наделение регионов правом отменять этот налог и вводить торговый сбор с оборота (правда, о его ставке пока ничего не известно).

Один из источников «Ведомостей» пояснил, что речь идет не о возвращении налога с продаж в его «традиционном виде» – а именно о введении торгового сбора, который не входит в цену товара и не виден в чеке.

Однако эксперты убеждены, что описываемый «торговый сбор» в случае его введения будет представлять собой именно налог с продаж, поскольку им обложат не выручку, а торговые площади. Налог с продаж ранее действовал в России на протяжении двух периодов – 1991-1992 гг. и 1998-2004 гг.

Аналогичный сбор взимается сейчас в Москве – и именно с торговых площадей. Правом на его введение обладают еще два российских города федерального подчинения – Севастополь и Санкт-Петербург. Вероятно, как предположили собеседники «Ведомостей» в экспертной среде, правительство просто рассматривает возможность наделить таким же правом другие города.

Напомним, обсуждение налоговой реформы призвал начать президент РФ Владимир Путин в своем прошлогоднем послании Федеральному собранию. Все необходимые для начала преобразований документы планировалось подготовить в нынешнем году, а нововведения начать уже в 2018 году. Однако в начале ноября, как писали те же «Ведомости», правительство временно прекратило обсуждать налоговую реформу.