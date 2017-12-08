Saxo Bank предсказал шокирующие события 2018 года

Датский инвестбанк Saxo Bank, специализирующийся на онлайн-трединге и вложениях на международных рынках, опубликовал список «маловероятных и недооцененных» событий, которые могут оказать серьезное влияние на мировую экономику.

Saxo Bank заявил о возможной потере независимости Федеральной резервной системой США. Причиной станет значительное падение уровня доходов и погружение в рецессию из-за потери бюджетной дисциплины и сокращении налогов, которую проведет Республиканская партия.

Также было предсказано катастрофическое падение иены после отказа японского Центробанка от контроля кривой доходности.

В банке анонсировали переход Китая на «нефтеюани» после успеха товарных фьючерсов в юанях.

Аналитики Saxo Bank спрогонозировали взлет волатильности после обвала рыночных акций.

Возможно, в следующем году недовольные политикой Дональда Трампа люди до 35 лет «заполнят избирательные участки» США. Демократическая партия получит власть и возьмет курс на стимулирование массового потребления.

В 2018 году может произойти раскол между «старыми новыми» членами Евросоюза, и власть перейдет к странам Центральной и Восточной Европы. После чего евро резко ослабеет по отношению к доллару.

В Saxo Bank предположили, что в следующем году биткоин резко подорожает до 60 тысяч долларов за штуку. Однако его взлет долго не продлится. Россия станет официальным игроком на поле криптовалют и сместит центр внимания биткоина в свою сторону для удержания российского капитала в стране. После чего к 2019 году курс биткоина уменьшится до тысяч долларов.

Отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе серьезно повлияет на страны Африки, считают в датском банке. В результате на 30% может вырасти курс валюты ЮАР по отношению к доллару, евро и иене. Страна станет центром притяжения для передовых экономик региона.

Saxo Bank также спрогнозировал вытеснение с рынка Apple китайской компанией Tencent, чья капитализация станет крупнейшей в мире.

Банк ожидает увеличение роли женщин в бизнесе, но не по причине принятия обществом идеи равноправия полов. Речь идет о том, что выдвижение слабого пола на передовой край финансовой политики является последним способом расширить экономику без увеличения населения в условиях низкой продуктивности и старения развитых стран.

В сообщении банка подчеркивается, что вероятность наступления этих событий не превышает одного процента, и предупреждается, что предсказания не являются официальным рыночным прогнозом.