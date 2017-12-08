Представитель «ВКонтакте» предлагал команде Трампа раскрутку его страницы

Директор по работе с партнерами социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков предлагал представителям предвыборного штаба Дональда Трампа открыть и его страницу, сообщает The Washington Post.

Собеседники издания утверждают, что в 2016 году Сидорков пообещал младшему сыну Трампа и директору по социальным медиа в штабе миллиардера Дэну Скавино «раскрутить» страницу Трампа.

«Мы поможем вам с раскруткой страницы на нашу аудиторию в 100 миллионов пользователей», — пообещал он в письме.

Неизвестно, состоялось ли сотрудничество, однако «ВКонтакте» страницы Трампа до сих пор нет.

На Дональда Трампа-младшего Сидорков вышел через британского пиарщика Роба Голдстоуна, сообщили источники издания. Он же познакомил зятя американского президента Джареда Кушнера с российским юристом Натальей Весельницкой. Она обещала поделиться компроматом на Хиллари Клинтон и намекала на близкое родство с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным The Washington Post, 5 ноября Константин Сидорков снова предложил открыть страницу Дональда Трампа, так как «все русскоговорящие» жители США, России и стран бывшего СССР хотят получать новости об американском президенте на русском языке.