В Белом доме не исключили участие в Олимпиаде в Пхенчхане

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение по участию в ОИ-2018 пока не принято. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что решение должен обсуждать более широкий круг лиц.

В связи с конфронтацией между США и КНДР американские власти призвали Южную Корею принять все необходимые меры для защиты спортсменов.

«Защита американцев — наш главный приоритет, и мы сотрудничаем с южнокорейцами и другими странами-партнерами для обеспечения безопасности», — подчеркнула Сара Сандерс.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что угрозы нет, и американские спортсмены должны ехать в Пхенчхан.

«Мы никогда ничего не боимся. Безусловно, это прекрасная возможность для людей поехать и выполнить ту работу, которую они делают», — сказала Хейли и пообещала принять все необходимые меры для защиты атлетов.

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт с ней согласна и не сомневается с усилиях Южной Кореи создать все условия для проведения безопасной Олимпиады.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) США сообщили, что пока участие американских спортсменов в южнокорейской Олимпиаде не обсуждалось.