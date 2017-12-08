СМИ назвали две кандидатуры на пост главы предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина могут возглавить глава администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в администрации президента.

Собеседники издания утверждают, что другие кандидатуры не рассматриваются. Однако в штабе могут быть кураторы экономического направления или специалист по развитию гражданского сектора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что неизвестно, кто будет руководить штабом, тем более, что его пока нет.

Напомним, 6 декабря на встрече с коллективом нижегородского автозавода ГАЗ Владимир Путин объявил о своем решении принять участие в выборах 2018 года.