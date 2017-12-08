Роспотребнадзор проверит жалобы москвичей на неприятный запах

Роспотребнадзор обещал проверить пробы московского воздуха по жалобам горожан, которые утверждают, что в столице пахнет «тухлой квашеной капустой», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Неприятный запах отмечали люди в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном административных округах мегаполиса.

«С целью последующего исследования привлечены аккредитованные филиалы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Отбор проб производится в девяти административных округах Москвы», – уточняется в сообщении пресс-службы.

Столичное управление Роспотребнадзора заверило, что ситуация «на контроле», а о результатах проведенных анализов население будет уведомлено «дополнительно».

К выяснению причин распространившегося по Москве зловония подключились и специалисты МЧС. В столичном главке министерства сообщили, что передвижная лаборатория ведомства «незмедлительно реагирует» на поступающие от жителей жалобы. Однако «по проведенным замерам концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму», добавили в пресс-службе управления.

Предположение о том, что запах «тухлятины» может быть связан с утечкой газа, опровергли в пресс-службе АО «Мосгаз». В ее сообщении со ссылкой на проведенный анализ проб городского воздуха говорится, что «ни одного случая наличия сетевого природного газа в воздухе Москвы не зафиксировано», и «никаких технологических нарушений на сетях газоснабжения города нет».

В свою очередь Мосэкомониторинг утверждает, что анализ воздуха не выявил «превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по загрязняющим веществам». Однако специалисты ведомства намереваются провести проверку на широкий спектр загрязнителей, но ее результаты будут готовы лишь через двое суток.

Между тем завтра, как отметили столичные синоптики, метеорологические условия будут еще больше способствовать «интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере» – то есть велика вероятность что зловоние усилится.