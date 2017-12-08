В РЖД разъяснили права пассажиров верхних и нижних полок

Пресс-секретарь «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) Анастасия Федорова рассказала РИА Новости, могут ли пассажиры верхних полок садиться на нижние.

Она уточнила, что, приобретая билет, пассажир соглашается во время поездки занимать определенное место, и проезд на неоплаченном месте не допускается.

«Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд», — резюмировала Федорова.

Также у пассажиров нижних полок есть преимущество в пользовании столиком и нижними отделениями для багажа. Если нижние полки свободы, пассажир может попросить проводника или начальника поезда разместиться там до прихода пассажиров с билетами на эти места.

«Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес», — предложила Анастасия Федорова.