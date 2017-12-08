На выставке Стерджеса в Москве произошел инцидент

В Центре фотографии имени братьев Люмьер на выставке американского фотографа Джока Стерджеса неизвестный разлил некую пахучую жидкость. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Впоследствии охраннику удалось вывести из зала женщину средних лет в синей куртке.

По данным РЕН ТВ, жидкость разлил мужчина в женской одежде. Он облил фотографии.

Отметим, выставка открылась сегодня, на ней представлены фотографии семей нудистов из Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, первые из которых были сделаны Стерджесом в 1970-е годы. Кроме того, на нынешней выставке используются материалы, связанные с конфликтом вокруг выставки в прошлом году.