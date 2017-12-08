Усманов в письме главе МОК призвал «не ставить невинных на колени»

Бизнесмен Алишер Усманов написал президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху открытое письмо, в котором попросил разрешить российским спортсменам поднимать флаг и исполнять гимн России. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».

Он напомнил Томасу Баху и спортивным функционерам из МОК, что дискриминация не соответствует принципам Олимпийского движения и противоречит нормам Олимпийской хартии.

Алишер Усманов подчеркнул, что решение МОК ставит российских спортсменов в неравные условия, пишет «Комсомольская правда». Причем, «пройдя все чистилища квалификации на Олимпийские игры», они лишатся поддержки национальных олимпийских комитетов. Он напомнил принцип римского права — Nullum crimen, nulla poena sine culpa («Нет вины, нет наказания»). Усманов призвал взвесить желание наказать виновных и права и чаяния «чистых» российских атлетов.

«Невинных нельзя карать и ставить на колени», — добавил предприниматель.