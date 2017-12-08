Россия обвинила акционеров «ЮКОСа» в подкупе ключевого свидетеля

Представители России на арбитражном суде в Гааге заявили, что аффилированные с ЮКОСом структуры заплатили экс-советнику президента РФ Андрею Илларионову за его показания. Об этом пишет РБК со ссылкой на меморандум, выпущенный российской защитой.

«Недавно выяснилось в ходе сбора доказательств через обращение к судебным материалам в США, что российские олигархи совершали секретные платежи господину Андрею Илларионову, одному из ключевых свидетелей в арбитражных разбирательствах», — сказано в документе.

Правозащитники ссылаются на показания экс-вице-президента ЮКОСа по правовым вопросам Дэвида Годфри, которые тот дал на другом процессе в США. Он заявил, что «какая-то часть организации» делала вклад в проект Института Катона, в котором участвовал Илларионов.

Андрей Илларионов был советником президента РФ с 2000 по 2005 годы. Позже в гаагском арбитраже он обвинил Генпрокуратуру в «фабрикации» улик по делу ЮКОСа.

«Такого рода атаки осуществляются против каждого, кто занимает принципиальную позицию, критикуя действия российских властей, в том числе и в деле разгрома компании ЮКОС и похищения ее активов. Все, что я говорил об уничтожении ЮКОСа, является правдой, и никакие лживые заявления, пропаганда и нападки не могут это изменить», — заявил он.