Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Иерусалима

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдогагом решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает Кремль.

«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса», — сказано в сообщении.

Владимир Путин также сообщил Реджепу Эрдогану о созыве в Стамбуле 13 декабря саммита Организации исламского сотрудничества, на котором также будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

Главы двух держав пришли к согласию, что международное сообщество должно погасить напряженность в регионе, содействовать возобновлению палестино-израильских переговоров.

Президенты также обсудили некоторые аспекты двустороннего сотрудничества, в особенности, в рамках стратегических проектов в сфере энергетики. Они договорились о продолжении личных контактов.