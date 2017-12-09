Умер Леонид Броневой

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался сегодня утром в возрасте 88 лет, сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер, передают РИА Новости и ТАСС.

«Сегодня в 7:30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой», — сказал директор театра.

Он добавил, что актер умер в больнице в Москве после тяжелой болезни.

Прощание с Броневым состоится в «Ленкоме», о времени сообщат дополнительно.

17 декабря актеру исполнилось бы 89 лет. Леонид Броневой родился в 1928 году в Киеве. В 1962-1988 годах был актером Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1988 года служил в московском театре «Ленком».

Также Броневой известен по многочисленным киноролям, среди которых Мюллер в многосерийном телефильме «Семнадцать мгновений весны», Аркадий Велюров в «Покровских воротах», Семен Бакурин в «Небесах обетованных».