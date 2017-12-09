В Сан-Франциско перевернулся автобус с почти 30 пассажирами

На автотрассе в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) перевернулся автобус с 29 пассажирами. Об этом сообщает Mercurynews.com.

В твиттере пожарной команды города отмечается, что все 29 человек получили травмы и были доставлены в местные больницы. Четыре человека серьезно пострадали, у девяти травмы средней степени тяжести, еще 16 получили небольшие ранения.

По словам свидетелей происшествия, автобус двигался в крайнем левом ряду и в какой-то момент врезался в отбойник и перевернулся.