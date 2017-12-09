В стычках с израильскими силовиками пострадали около 770 палестинцев

При столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов Израиля пострадали, по меньшей мере, 767 палестинцев. Об этом сообщает в Facebook палестинская организация Красного Полумесяца.

«Сегодня бригады скорой помощи палестинского Красного Полумесяца оказали первую помощь 767 раненым на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим и сектор Газа. Травмы распределяются следующим образом: 61 огнестрельное ранение, 200 ранений резиновыми пулями, 479 отравлений слезоточивым газом, 27 других», — говорится в сообщении.

Массовые протесты на Западном берегу прошли накануне: палестинцы протестовали против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Активисты забрасывали израильских солдат камнями и «коктейлями Молотова», силовики использовали против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

В результате столкновений погибли два палестинца.